خلال قرعة أبطال أوروبا.. الخليفي يشيد بعثمان ديمبلي ويتجاهل لامين يامال

أشاد ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، بنجم فريقه عثمان ديمبلي، متجاهلًا في نفس الوقت الحديث عن لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب.

وبسؤاله حول رأيه في لامين يامال خلال قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، أجاب الخليفي: “يعجبني ديمبلي”.

مواجهات باريس سان جيرمان

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب البطولة في النسخة الماضية، في صدامات كبرى أمام بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، بجانب لقاءات قوية ضد أتالانتا الإيطالي، باير ليفركوزن الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وأتلتيك بيلباو الإسباني.

وتُعد هذه المجموعة من أبرز التحديات للفريق الباريسي في رحلة الدفاع عن اللقب الأوروبي.