تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
رياضة

منتخب مصر يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش إلى معسكر التصفيات

عمر مرموش ومحمد صلاح
حمزة شعيب

 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، موعد انضمام الثنائي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد انضمام صلاح ومرموش

أكد جهاز المنتخب أن الثنائي سيصل إلى القاهرة مساء الأول من سبتمبر، على أن ينتظما في التدريبات اعتبارًا من اليوم التالي مباشرة، ضمن الاستعدادات لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

انطلاق معسكر الفراعنة

حدد الجهاز الفني يوم 1 سبتمبر موعدًا رسميًا لانطلاق معسكر المنتخب الوطني، الذي يأتي مباشرة قبل خوض مباراتي التصفيات.

جدول مباريات مصر في التصفيات

مصر × إثيوبيا: الجمعة 5 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × بوركينا فاسو: الثلاثاء 9 سبتمبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش

