منتخب مصر يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش إلى معسكر التصفيات

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، موعد انضمام الثنائي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد انضمام صلاح ومرموش

أكد جهاز المنتخب أن الثنائي سيصل إلى القاهرة مساء الأول من سبتمبر، على أن ينتظما في التدريبات اعتبارًا من اليوم التالي مباشرة، ضمن الاستعدادات لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

انطلاق معسكر الفراعنة

حدد الجهاز الفني يوم 1 سبتمبر موعدًا رسميًا لانطلاق معسكر المنتخب الوطني، الذي يأتي مباشرة قبل خوض مباراتي التصفيات.

جدول مباريات مصر في التصفيات

مصر × إثيوبيا: الجمعة 5 سبتمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × بوركينا فاسو: الثلاثاء 9 سبتمبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.