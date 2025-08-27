جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى

اقترب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين الناديين دخلت مراحل متقدمة، بعدما قدم تشيلسي عرضًا رسميًا تتراوح قيمته بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، في انتظار القرار النهائي من إدارة مانشستر يونايتد.

تأتي هذه التطورات على خلفية توتر العلاقة بين جارناتشو (21 عامًا) والمدرب البرتغالي روبين أموريم، الذي استبعد اللاعب من التشكيل الأساسي في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام الموسم الماضي، وهو ما تسبب في أزمة بين الطرفين.

رفض عروض خارجية

رومانو أشار إلى أن اللاعب رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الدوري السعودي، إضافة إلى عروض أخرى من خارج البريميرليج، مفضلًا الانتقال إلى ستامفورد بريدج كخيار أول.

وحسمت إدارة مانشستر يونايتد، قرارها بالموافقة على رحيله هذا الصيف، فيما شدد جارناتشو على أن رغبته الأساسية هي الدفاع عن ألوان تشيلسي في الموسم المقبل.