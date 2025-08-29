وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي

أعلن مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادى صباح اليوم.

وكتب مهند مجدى عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان من له الدوام توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

من جانب آخر، يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء غدا السبت على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.