8 ميداليات حصاد بعثة الأولمبياد الخاص المصري للفروسية بمسابقة العين

عادت إلى القاهرة مساء أمس بعثة الأولمبياد الخاص المصري للفروسية بعد مشاركتها الناجحة في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، والتي استضافتها مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق فرسان مصر إنجازًا تاريخيًا بحصد ٨ ميداليات متنوعة ٣ ذهبيات وفضيتين و٣ برونزيات إلى جانب مراكز متقدمة في مختلف المسابقات.

فقد توج الفارس أحمد سعفان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الترويض، كما حل خامسًا في منافسات الركوب الإنجليزي، وخامسًا أيضًا في الممرات المتعرجة.

بينما فاز الفارس رافائيل كريم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الترويض، وجاء رابعًا في الركوب الإنجليزي، كما فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في الممرات المتعرجة.

واستطاعت الفارسة آلاء عبد العزيز تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الترويض، وأضافت برونزيتين جديدتين بحصولها على المركز الثالث في كل من الركوب الإنجليزي والممرات المتعرجة.

واحرزت الفارسة آية شلتوت المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الترويض، كما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية في الركوب الإنجليزي، وجاءت في المركز الرابع بمنافسات الممرات المتعرجة.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المسابقة الإقليمية للفروسية بالعين تعد واحدة من أنجح المسابقات التي نظمتها المنطقة، مشيدًا بالتنظيم الإماراتي المتميز الذي وفر بيئة مثالية للتنافس الشريف والاحتكاك القوي بين اللاعبين. وقال " نجاح المسابقة بهذا المستوى الرفيع هو انعكاس لمكانة الإمارات كداعم أساسي لرسالة الأولمبياد الخاص، وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة عالية. كما أن النتائج الرائعة التي حققها فرسان مصر تعكس حجم التقدم والتطور الذي يشهده برنامج الأولمبياد الخاص المصري، والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة بفضل استراتيجيته الناجحة وحرصه الدائم على تطوير اللاعبين ودمجهم في المجتمع. إن هذا الإنجاز علي مستوي المنطقة رفع قيمة الأولمبياد الخاص ورسائله الإنسانية في المنطقة بأسرها."

وفي هذا السياق، صرح المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، قائلاً " إن ما حققته البعثة المصرية للفروسية في إقليمية العين 2025 هو نتاج عمل دؤوب وجهد متواصل من جميع عناصر المنظومة، بداية من اللاعبين الأبطال، مرورًا بالأجهزة الفنية والإدارية، وانتهاءً بالدعم غير المحدود من الدولة المصرية والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك الرعاة والشركاء. هذا الإنجاز التاريخي يعكس صورة مشرفة لمصر في المحافل الدولية، ويؤكد أن لاعبي الأولمبياد الخاص المصري قادرون دومًا على رفع اسم بلدهم عاليًا. نحن فخورون بهم وبما قدموه، ونعد بمزيد من العمل لتوفير أفضل السبل لتأهيلهم نحو استحقاقات قادمة أكبر."

وقد لاقت هذه النتائج إشادة واسعة من مختلف الجهات الرسمية والرياضية والإعلامية، حيث أكد المتابعون أن فرسان الأولمبياد الخاص المصري قدموا مستويات فنية راقية عكست الإعداد المميز والروح القتالية العالية، ورفعوا راية مصر خفاقة في سماء المسابقة.