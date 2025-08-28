مصر تخطف ميداليتين جديدتين في سباق الممرات المتعرجة بإقليمية الفروسية للاولمبياد الخاص – العين 2025

في مشهد حماسي قبل ختام المسابقة ، خطف فرسان الأولمبياد الخاص المصري الأضواء من جديد بعدما نجحوا في اقتناص ميداليتين جديدتين في سباق الممرات المتعرجة، ضمن مسابقة الفروسية الإقليمية للاولمبياد الخاص للشرق الاوسط وشمال افريقيا المقامة بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٤ حتي ٢٨ اغسطس الجاري.

فقد استطاع الفارس رافائيل كريم من حصد الميدالية الفضية بينما استطاعت الفارسة الاء عبد العزيز من اقتناص الميدالية البرونزية بينما حققت الفارسة اية شلتوت المركز الرابع والفارس احمد سعفان المركز الخامس.

وبذلك يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى ٨ ميداليات ميدالية متنوعة بين ٣ ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات ، في حصاد جماعي مشرف يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وفي هذا السياق صرح الاستاذ الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية قائلاً " إن ما نشهده اليوم من نتائج مشرفة وحصاد متنوع من الميداليات هو ثمرة عمل متواصل وجهد كبير من التدريب والإعداد، بدأ منذ انطلاق خطة المشاركة في هذه المسابقة وحتى لحظة وقوف لاعبينا على منصات التتويج. لقد أثبت فرساننا أنهم على قدر المسؤولية، ونجحوا في خطف الأنظار بفضل عزيمتهم وإصرارهم وروحهم القتالية."

واضاف تهامي " لا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التي وقفت بجانبنا ووفرت لنا كل ما يلزم من إمكانيات لتهيئة الأجواء أمام اللاعبين والجهاز الفني والإداري. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشركة الراعية لأنشطتنا، التي ساهمت بدورها في دعم برامجنا وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الإنجازات، مما يعكس إيمانها العميق برسالة الأولمبياد الخاص ودورها المجتمعي في تمكين ودمج ذوي الإعاقة ولمجلس امناء مؤسسة يونيفاي ايجيبت علي ثقتهم في الجهازا التنفيذي للمؤسسة .

ومن المقرر ان تعود البعثة المصرية اليوم في تمام الساعه ٧ مساءا بصالة رقم ٣ بميناء القاهرة الجوي بعد هذا الانجاز الكبير .