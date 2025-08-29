أشرف صبحي عن أزمة أرض أكتوبر: ننتظر نتائج إجراءات الزمالك

علَقَ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أزمة سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك ، والبيان الصادر من وزارة الإسكان بشأن تلك الأزمة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: ننتظر نتائج الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك وكذلك وزارة الإسكان ، ونحن بدورنا كوزارة الشباب والرياضة نتعامل مع هذه الأزمات بشكل قانوني مع الحفاظ على استقرار هذه المؤسسات.

وأضاف: نقطة الانطلاق نحو تطوير منظومة الشباب في مصر ، كانت من خلال إصدار قانون الهيئات الشبابية ، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تطوير مراكز الشباب وحمايتها قانونياً لضمان استدامة العمل بها.

وتابع: وزارة الشباب والرياضة بدأت في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمات مجتمعية ذات طابع اقتصادي ، مؤكداً أن جهود الوزارة أسفرت عن نقلة نوعية في مراكز الشباب من حيث الشكل والمضمون .