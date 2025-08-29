رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي التركي في بيان رسمي، انه انفصل عن جوزيه مورينيو، موجهاً الشكر للسبيشال وان على الفترة التي قاد فيها الفريق.

تدهور علاقة مورينيو وإدارة فنربخشة

وأعرب مورينيو عن استيائه من عمل مجلس الإدارة هذا الأسبوع، قبيل مباراة بنفيكا، حيث المدرب اللاعب البرتغالي إدارة النادي لقلة تعاقداتها .

وقال مورينيو: “لا أعتقد أن أي جهد إضافي بُذل لإبرام الصفقات، لو كان دوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لنادينا، لأعتقد أن شيئًا ما كان سيحدث مع الصفقات الجديدة لمباريات فينورد أو بنفيكا”.

ومع ذلك، فإن الاستياء متبادل، إذ أبدى مجلس إدارة فنربخشة استياءه من أداء المدرب البرتغالي الذي لم يفز بأي ديربي في تركيا أمام جالاتا سراي.