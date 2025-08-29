موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة وادي دجلة المرتقبة بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري.



موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة



يستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة فى التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة



تذاع مباراة الزمالك و وادي دجلة في الدوري عبر قناة أون سبورت، وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".