أحمد شوبير ينعي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

نعى الإعلامي أحمد شوبير، الراحل وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “خالص العزاء في وفاة الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الأهلي انا لله وانا اليه راجعون”.

وأعلن مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادى صباح اليوم.

وكتب مهند مجدى عبر حسابه على فيسبوك: "سبحان من له الدوام توفى إلى رحمة الله أخي الغالي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".