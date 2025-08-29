رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال

كشف منتخب البرتغال، عن قائمة اللاعبين الذين يخوضون معسكر سبتمبر في التوقف الدولي المقبل بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.

قائمة البرتغال

وتم استدعاء ثنائي ‎الهلال ‎السعودي روبن نيفيز و‎كانسيلو وثنائي النصر السعودي ‎كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لقائمة ‎منتخب البرتغال لمباراتي ‎أرمينيا والمجر.

من جانب آخر، خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الأنظار خلال نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يرفع يديه متوجها بالدعاء على الطريقة الإسلامية أثناء متابعة ركلات الترجيح.