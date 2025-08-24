قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية.. حركة دعاء كريستيانو رونالدو تشعل الجدل| ما القصة؟

كريستيانو
كريستيانو

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الأنظار خلال نهائي كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يرفع يديه متوجها بالدعاء على الطريقة الإسلامية أثناء متابعة ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة مساء السبت بتعادل الفريقين (2-2) في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح (5-3)، ليكتفي رونالدو ورفاقه بمركز الوصافة.

حركة دعاء كريستيانو رونالدو تشعل الجدل

ورغم أن اللقطة بدت عفوية، فإنها أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن النجم البرتغالي كرر حركة الدعاء الإسلامية التي سبق وأن قام بها خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي أثناء مواجهة إسبانيا. 

هذا المشهد أعاد مجددا التساؤلات حول حقيقة اقتراب رونالدو من اعتناق الإسلام، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاما لم يدلي بأي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي تلك التكهنات.

زواجه من جورجينا واتفاقية الانفصال المثيرة

بالتوازي مع الجدل الدائر حول لقطة الدعاء، عاد رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز إلى واجهة الأخبار عقب الإعلان عن زواجهما، بعد نحو عشر سنوات من العيش المشترك وإنجاب ثلاثة أطفال.

اتفاقية تحدد حقوق الطرفين 

لكن تقارير صحفية برتغالية كشفت عن اتفاقية سابقة وقعت بين الطرفين منذ ولادة طفلتهما الأولى "ألانا مارتينا"، تحدد حقوق كل طرف في حال الانفصال.

وبحسب مجلة "TV GUIA"، تنص الاتفاقية على حصول جورجينا على معاش شهري مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار، إضافة إلى امتلاكها قصر رونالدو الفخم في حي "لافينكا" الراقي بمدريد، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5.6 مليون دولار. 

وتهدف هذه البنود، وفق التقارير، ضمان الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها في أي ظرف.

ثروة طائلة وأعلى دخل رياضي في العالم

يمتلك رونالدو ثروة شخصية ضخمة تقدر بحوالي 671 مليون دولار، ويعد الرياضي الأعلى أجر في العالم، إذ يتقاضى نحو 230 مليون دولار سنويا بموجب عقده مع النصر السعودي، فضلا عن عائدات هائلة من عقود الرعاية والإعلانات.

كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي نهائي كأس السوبر السعودي 2025 جورجينا رودريغيز أعلى دخل رياضي في العالم

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

