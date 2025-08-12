كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي

في أقل من عامين، فرض الدوري السعودي للمحترفين نفسه كأحد أقوى الدوريات جذبًا لنجوم كرة القدم العالميين، بعدما تحولت أنديته إلى وجهة أولى للعديد من الأسماء اللامعة، ليس فقط لخوض تحديات جديدة في الملاعب العربية، ولكن أيضًا بفضل الرواتب الضخمة التي قلبت موازين سوق الانتقالات.

البداية كانت في ديسمبر 2022 حينما أعلن نادي النصر تعاقده مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية، فتحت الباب أمام موجة من الصفقات الكبرى، شملت أسماء مثل كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، نجولو كانتي، وألكسندر ميتروفيتش.

قائمة الأعلى أجرًا.. رونالدو يتربع على العرش

وفقًا لشبكة givemesport، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري السعودي براتب أسبوعي ضخم يصل إلى 3.49 مليون جنيه إسترليني، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته كأيقونة عالمية تتصدر المشهد الرياضي حتى في الشرق الأوسط.

القائمة ضمت لاعبين من الأندية الكبرى مثل النصر، الاتحاد، الهلال، والأهلي، في مشهد يعكس مدى القوة المالية التي أصبحت السمة الأبرز للكرة السعودية مؤخرًا.

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو – النصر – 3.49 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا

رياض محرز – الأهلي – 874 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

كريم بنزيما – الاتحاد – 837 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

ساديو ماني – النصر – 670 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

كاليدو كوليبالي – الهلال – 581 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

إيفان توني – الأهلي – 427 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

نجولو كانتي – الاتحاد – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش – الهلال – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

ألكسندر ميتروفيتش – الهلال – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

إيمريك لابورت – النصر – 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا

تحول استراتيجي للكرة السعودية

تعكس هذه الأرقام التوجه الاستراتيجي للدوري السعودي نحو المنافسة على أعلى المستويات العالمية، ليس فقط على صعيد اللاعبين، بل من خلال البنية التحتية، والجماهيرية المتزايدة، وحقوق البث، مما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في خارطة كرة القدم العالمية خلال السنوات القادمة.