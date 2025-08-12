قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

في أقل من عامين، فرض الدوري السعودي للمحترفين نفسه كأحد أقوى الدوريات جذبًا لنجوم كرة القدم العالميين، بعدما تحولت أنديته إلى وجهة أولى للعديد من الأسماء اللامعة، ليس فقط لخوض تحديات جديدة في الملاعب العربية، ولكن أيضًا بفضل الرواتب الضخمة التي قلبت موازين سوق الانتقالات.

البداية كانت في ديسمبر 2022 حينما أعلن نادي النصر تعاقده مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية، فتحت الباب أمام موجة من الصفقات الكبرى، شملت أسماء مثل كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، نجولو كانتي، وألكسندر ميتروفيتش.

قائمة الأعلى أجرًا.. رونالدو يتربع على العرش

وفقًا لشبكة givemesport، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري السعودي براتب أسبوعي ضخم يصل إلى 3.49 مليون جنيه إسترليني، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته كأيقونة عالمية تتصدر المشهد الرياضي حتى في الشرق الأوسط.

القائمة ضمت لاعبين من الأندية الكبرى مثل النصر، الاتحاد، الهلال، والأهلي، في مشهد يعكس مدى القوة المالية التي أصبحت السمة الأبرز للكرة السعودية مؤخرًا.

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي

  • كريستيانو رونالدو – النصر – 3.49 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • رياض محرز – الأهلي – 874 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • كريم بنزيما – الاتحاد – 837 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • ساديو ماني – النصر – 670 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • كاليدو كوليبالي – الهلال – 581 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • إيفان توني – الأهلي – 427 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • نجولو كانتي – الاتحاد – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش – الهلال – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • ألكسندر ميتروفيتش – الهلال – 418 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
  • إيمريك لابورت – النصر – 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا

تحول استراتيجي للكرة السعودية

تعكس هذه الأرقام التوجه الاستراتيجي للدوري السعودي نحو المنافسة على أعلى المستويات العالمية، ليس فقط على صعيد اللاعبين، بل من خلال البنية التحتية، والجماهيرية المتزايدة، وحقوق البث، مما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في خارطة كرة القدم العالمية خلال السنوات القادمة.

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

السعودية

مجلس الوزراء السعودي يندد بقرار السلطات الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

أرشيفية

تحرك لاحتجاجات واسعة في إسرائيل ضد نتنياهو الأحد

ارشيفي

الصحة العالمية: مخزون معظم الأدوية في قطاع غزة صفر

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

