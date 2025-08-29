قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. تعرف علي حكام الجولة الخامسة للدوري غدا السبت

ياسمين تيسير

يصل طاقم الحكام الاسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة ، وتقام المباراة في التاسعة مساء غد السبت على ستاد السلام.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة بالموسم 

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الجونة × زد: محمد الغازي (حكماً للساحة) ’ كيرلس نزيه ومحمد مجدي السيد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكماً رابعاً) ’ خالد الغندور ومحمد صلاح علي (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × غزل المحلة: الدولي محمد معروف (حكماً للساحة) ’ محمد محمود لطفي وأسامة أبو العطا (مساعدين) ’ أحمد ناجي (حكماً رابعاً) ’ أحمد جابر وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- الأهلي × بيراميدز: خابير أربيلولا روخاس (حكماً للساحة) ’ ألفريدو مورينو وخورخي بونو مايتي (مساعدين) ’ اليخاندرو مونيز رويس (حكماً رابعاً) ’ خورخي باسكيس والدوليين أحمد الغندور وحسام عزب (تقنية الفيديو).

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

