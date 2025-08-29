الأهلي وبيراميدز الأبرز.. تعرف علي حكام الجولة الخامسة للدوري غدا السبت

يصل طاقم الحكام الاسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة ، وتقام المباراة في التاسعة مساء غد السبت على ستاد السلام.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة بالموسم

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الجونة × زد: محمد الغازي (حكماً للساحة) ’ كيرلس نزيه ومحمد مجدي السيد (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكماً رابعاً) ’ خالد الغندور ومحمد صلاح علي (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × غزل المحلة: الدولي محمد معروف (حكماً للساحة) ’ محمد محمود لطفي وأسامة أبو العطا (مساعدين) ’ أحمد ناجي (حكماً رابعاً) ’ أحمد جابر وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- الأهلي × بيراميدز: خابير أربيلولا روخاس (حكماً للساحة) ’ ألفريدو مورينو وخورخي بونو مايتي (مساعدين) ’ اليخاندرو مونيز رويس (حكماً رابعاً) ’ خورخي باسكيس والدوليين أحمد الغندور وحسام عزب (تقنية الفيديو).