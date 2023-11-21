محافظ المنوفية: بناء وتجديد 32 مدرسة ضمن الخطة الاستثمارية هذا العام



قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه جاري إنشاء (32) مدرسة بإجمالي 517 فصلا دراسيا، بنطاق الإدارات التعليمية بأرجاء المحافظة تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وصيانة شاملة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بهيئة الأبنية التعليمية لعام 2023/2024 .

واضاف أن أعمال التطوير بالمدارس ستساهم وبشكل ملحوظ في خفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس لتحسين مناخ التعليم وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب .



وكلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمدارس والإلتزام بالجداول الزمنية لخطة التنفيذ تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية ، مع عرض تقرير دوري بالموقف أول بأول ومعوقات الأعمال لإتخاذ اللازم في هذا الشأن ، مؤكداً على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



فيما أشار محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ (2مليار و198مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم و" منحة بنك الاستثمار الأوروبي " لافتاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.