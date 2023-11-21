بيطري المنوفية: ضبط خمسة ذبائح خارج المجازر ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالسادات

اعلن الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشن حملة تفتيشية لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد خمسة ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر ولحوم جاموسى غير صالحة للاستهلاك الأدمى بإجمالى وزن 180كجم ، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.



من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.