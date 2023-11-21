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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إقامة 6 مستشفيات عملاقة بأشمون والشهداء والسادات ومنوف وشبين وقويسنا

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى إطار المتابعة  الميدانية لمستشفيات جامعة المنوفية كونها صرحاً تعليمياً يضم قطاعاً طبياً عريقاً.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور وائل الدرندلى والدكتور السيد العقدة أعضاء مجلسى إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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ورحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص القطاع الطبى بالمحافظة .

وأكد المحافظ حرصه على إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة  لأهالينا بالمحافظة، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وخلال اللقاء ، أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة منها اثنين بمركزى أشمون والشهداء، و4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا ، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذي سيخدم أكثر من 5 مليون مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

كما أكد المحافظ على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات.

كما أكد المحافظ أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية  تهدف فى المقام الأول إلى التيسير على المرضى وتخفيف آلامهم .

من جانبه قدم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الميدانية والملموسة بشتى القطاعات الخدمية ولاسيما المنظومة الصحية ، وكذا التعاون الدائم  مع جامعة المنوفية وتقديم الدعم اللازم لمنشآتها الصحية والتعليمية.

 وأكد أن زيارته اليوم تأتى فى إطار التعاون التام لوضع خطة لتأهيل المستشفيات الجامعية للإعتماد لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة وفقاً للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصرى، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالقطاع الصحي وخدمات الرعاية الأساسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل وفقاً لأهداف  ورؤية مصر 2030.

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