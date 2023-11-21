القصبي: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض التهجير ونزوح شعب فلسطين إلى سيناء

أكد النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، أن طلب الاحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وعدم وضح السياسات إزاء مسألة التهجير القسري.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال جلسة رئيس الوزراء بالبرلمان، أنه منذ اللحظة الأولى من عدوان إسرائيل على شعب فلسطين خرج الرئيس السيسي وأعلن للعالم بكل قوة موقف الدولة المصرية وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا توجه القيادة السياسية مطالبا بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه رفعنا علمي مصر وفلسطين في جلسات البرلمان وارتدت النائبات الملابس السوداء حزنا على الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين، وقتل الأطفال والشهداء.

نزوح شعب فلسطين

وأشار عبد الهادي القصبي إلى أن تلك الجلسة أجمع فيها نواب الشعب عن تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي، مؤكدا أن نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح شعب فلسطين إلى سيناء.