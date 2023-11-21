للدفاع عن الأمن القومي.. القصبي: ندعم رؤية الرئيس في اتخاذ ما يلزم

أكد عبد الهادي القصبي،زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن الكيان الصهوني يتعدي على الشعب الفلسطيني الاعزل، وتصدى الرئيس السيسي ووضح رؤية الدولة المصرية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه لدينا حزن من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين وعمليات القتل ضد الأطفال والنساء، ونعلن كنواب للشعب المصري عن دعمنا للقيادة السياسية في منع التهجير القسري لسيناء.

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن النواب تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرة جديدة لاتخاذ ما يراه مناسب للدفاع عن أرض مصر، والدفاع عن الشعب، نفوض السيسي لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومي المصري.

بداية الأزمة

وأشار عبد الهادي القصبي إلى أن الشعب المصري متعاطف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر لم تتأخر لحظة عن تقديم الدعم والمساعدات والتي تم تقديمها للشعب الفلسطيني، منذ بداية الأزمة.