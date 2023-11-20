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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالهادي القصبي: نفوض السيسي لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومي المصري

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

 أكد النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب هو المعبر عن شعب مصر، موضحًا أن المجلس غدًا يناقش 16 طلب إحاطة، مقدم من الأعضاء لت الحكومة، بشأن التهجير القسري لـ أهل غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن المجلس يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس فوض الرئيس من أجل المحافظة على الوطن.

وأشار إلي أن الشعب المصري بالكامل يتابع ما يحدث في غزة، وأن الجميع يتابع قتل الأطفال، والنساء، وضرب المنازل، والمستشفيات، دور العبادة من قبل العدو الإسرائيلي.

ولفت إلي أن جرائم إسرائيل، ترتكب على متابعة، ومشاهدة من جميع دول العالم، وأن إسرائيل تسعى لـ تهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع :" الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه، وأن الغد سيتم مناقشة الطلبات المقدمة، عن ما يتم من أجل تقديم المساعدات لأهل غزة".

وأوضح أن النواب تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرة جديدة لاتخاذ ما يراه مناسب للدفاع عن أرض مصر، والدفاع عن الشعب، نفوض السيسي لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومي المصري.

 

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