نادر السيد: ليس من مصلحة الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبى وأعطاء فرصة لمعتمد

قال نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى والزمالك الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفريول الإنجليزي خارج التقييم، وما وصل إليه كان خارج التوقعات، ومشاهدته حاليًا للمتعة فقط وليس التقييم أو المقارنة بأي لاعب.

أضاف نادر السيد خلال حواره لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" محمد صلاح أسطورة مصر وأعتقد من المفترض أن نشاهده ونستمتع بما يقدمه فقط وأرى أن الجمهور يحمله فوق طاقته خاصة أنه رجل ليس سياسياً وفى النهاية هو رياضى ".

وتحدث نادر السيد عن الزمالك قائلا:" من المهم أن يكمل معتمد جمال مشواره مع الزمالك وليس من مصحلة القلعة البيضاء التعاقد مع مدرب أجنبي فى الوقت الحالى،ويجب الصبر عليه والتفكير مع مدرب جديد من الموسم القادم".

وأكمل:" يجب على مجلس الإدارة أن يكون صريحا مع الجماهير ويبلغهم أن الأهم والأولويات فى الفترة الحالية سداد ديون النادى ومستحقات اللاعبين،ورفع إيقاف القيد من أجل التعاقد مع صفقات جديدة ".