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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالرحمن أجويرو: صعبت علي نفسي بعد انتقاد ميمي عبدالرازق.. وقدمت له العذر

عبدالرحمن اجويرو
عبدالرحمن اجويرو

أكد عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية، أنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها.

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وتابع أجويرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أسمع ما قاله ميمي عبدالرازق خارج الخط بمنعي من التسديد ولكن كنت اتخذت القرار، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".

وأضاف عبدالرحمن أجويرو: "اتصدمت من رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".

واختتم مهاجم الداخلية: "لن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي تمثيل مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".

عبدالرحمن أجويرو الداخلية فيوتشر

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