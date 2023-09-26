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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عايز اشوف وشه في النادي.. مهاجم الداخلية يهاجم أجويرو

ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق

أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية حزنه الشديد بعد ضياع ركلة الجزاء لفريقه في الدقيقة الاخيرة خلال لقاء فيوتشر الذي أقيم مساء  اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

والتقطت عدسات التليفزيون، لحظات غضب المدرب عقب نهاية المباراة، حيث أبدى ميمي عبد الرازق انزعاجه الشديد من الخسارة.

 

وقال ميمي عبدالرازق: "الواد دا مش عايز اشوفه وشه تاني في النادي، يمشي يا سيادة اللواء، مش عاوزه " في إشارة إلى عبد الرحمن أجويرو.


وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزًا مثيرًا على الداخلية بنتيجة 2 – 1 ليرفع رصيده للنقطة السادسة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط. 

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