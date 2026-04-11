أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يشكر وزير الصحة على تواصله معه

كتب الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، منشورًا مطولًا، أوضح فيه حالة “سوء التفاهم” عن منشور سابق له عن والده الفنان القدير بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر فيسبوك: «توضيح: للأسف تم فهم منشور كتبته منذ حوالي 3 ساعات بشكل خاطئ، فانا لم أقصد أبدا أن أقلل من المنظومة الصحية والرعاية الطبية التي يلاقيها الوالد، ولكن نظراً لتدهور حالته اليوم ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي؛ فكان شعوراً طبيعياً مني أنا وأسرته أن نكون بجواره في هذا التوقيت لأكبر وقت ممكن، وكان هذا سبب سوء الفهم الذي حدث مع إدارة المستشفى، ولكن بعد توضيح أهمية عزله؛ انسحبنا من المستشفى، مقدرين كل المجهودات الطبية التي تقوم بها المستشفى والدكاترة التابعين لوزارة الصحة".

وأضاف: "وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار على اهتمامه الشديد وتواصله معي، وهذا إن دل؛ فإنه يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة».

على أجهزة التنفس.. منشور جديد لـ نجل عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدة بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي ظهر اليوم الجمعة 10 أبريل.

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه تفاجأ بوضع والده على أجهزة التنفس الاصطناعي اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه يرافقه في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، وأن حالته صعبة.

وطالب أحمد أبو زهرة، محبي والده بالدعاء له في هذه اللحظات، لافتًا إلى أن حالته لا تتحمل نقله إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج.