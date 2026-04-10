وفاة حمادة شهاب رئيس قطاع الناشئين بنادي سخا الرياضي بكفر الشيخ

سادت الأحزان الوسط الرياضي في محافظة كفر الشيخ، حزنًا على وفاة الكابتن حمادة شهاب، رئيس قطاع الناشئين بنادي سخا الرياضي.

ونعى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، الكابتن حمادة شهاب، عبر الصفحة الرسمية للنادي: قال الله تعالى : “ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. توفى الكابتن حماده شهاب رئيس قطاع الناشئين بنادى سخا الرياضى نسألكم الدعاء.. البقاء لله تعالى وحده.

كما نعى عمرو رمضان، نجم غزل المحلة السابق، الكابتن حمادة شهاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. لله ما أخذ ولله ما أعطى انتقل إلى رحمة الله تعالى الإنسان الطيب الكابتن حمادة شهاب، وما نقول إلا ما يرضي الله. الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال.