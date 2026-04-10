6 أشهر جديدة .. تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية.



مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر جديدة

وتبدأ المدة من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، حرصًا من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت، موضحا طريقة تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة لإجراء الطلب.

طريقة التقديم

أكدت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن:

- توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي في الحي أو المدينة التي يتبع لها المواطن، مصطحبًا بعض المستندات الأساسية مثل «بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، شهادة السلامة الإنشائية التي تثبت سلامة المبنى».

- في إطار تسهيل الإجراءات والتخفيف على المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للمواطنين التقديم من المنزل، فالخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى أن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية له ولأبنائه سواء كان ذلك شقة أو منزلًا أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.

- إيصال سداد رسم فحص الطلب.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة.

- تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.

- شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.

- تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون.

- تحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.