حملة ميدانية بقليوب لتسهيل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

واصلت هالة سيف رئيسة الوحدة المحلية بميت حلفا بمركز قليوب جولاتها الميدانية المكثفة ضمن حملة "طرق الأبواب" للوصول إلى المواطنين في منازلهم، تحت الإشراف المباشر للواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، في إطار تيسير الخدمات الحكومية وتسريع إنهاء ملفات التصالح.



وتهدف الحملة إلى تسهيل استكمال الأوراق والمستندات الناقصة، وضمان تقنين الأوضاع القانونية للمخالفات، بمشاركة محمود عبد المعز، نائب رئيس المدينة، الذي تابع تنفيذ الإجراءات الميدانية لضمان إزالة أي معوقات إدارية تواجه الأهالي في ميت حلفا والقرى التابعة لها.

وأكد الأهالي دعمهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن هذا النهج الميداني يسهم بفاعلية في حل مشكلاتهم بشكل سريع وواقعي، ويعكس حرص رئاسة المدينة على تيسير الخدمات وتنفيذ توجيهات الدولة في ملف التصالح على مستوى المحافظة.