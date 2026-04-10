لاسترجاع الرسائل المشفرة.. تطبيقات بديلة عن ماسنجر بعد قرار الغلق الرسمي منتصف الشهر

يتساءل كثيرون من مستخدمي السوشيال ميديا عن تطبيقات بديلة عن ماسنجر، وذلك عقب قرار شركة ميتا بغلق تطبيق ماسنجر رسميًا يوم 16 أبريل 2026، بهدف إنهاء الفصل بين خدمات المراسلة ومنصة فيسبوك الأم على أجهزة الكمبيوتر، وإعادة دمج التجربة الرقمية للمستخدمين في واجهة موحدة، في هذا التقرير نوضح تفاصيل قرار غلق ماسنجر، والتطبيقات البديلة له.

تطبيقات بديلة عن ماسنجر

يهتم كثيرون بالاطلاع على تطبيقات بديلة عن ماسنجر، ولكن ووفقا للبيانات التقنية الصادرة عن شركة ميتا Meta السبت 4 أبريل 2026، فمن المقرر غلق تطبيق ماسنجر Facebook Messenger، ولكن الخدمة لن تتوقف عن العمل بل سيتم تغيير عنوان الوصول لها.

ويمكن لمن يرغب في تطبيقات بديلة استخدام

- واتساب

- فايبر

- رسائل جوجل

- تليجرام، وغيرها من تطبيقات بديله عن ماسنجر.

عمل ماسنجر على الهواتف الذكية

وفقا للبيانات الصادرة على مركز مساعدة ماسنجر الرسمي، يمكن للمستخدمين متابعة أعمالهم ومراسلاتهم على ماسنجر من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث يتم تحويل المستخدم تلقائيا عند زيارة الرابط القديم إلى الرابط الجديد المدمج.

كما يمكن الوصول إلى ماسنجر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مع العلم أن هذا القرار يؤثر على المستخدمين الذين لديهم حسابات ماسنجر فقط دون امتلاك حساب فيسبوك نشط.

ميتا تسعى لخفض تكاليف الصيانة

يستهدف هذا القرار، خفض تكاليف شركة ميتا لصيانة المنصات المتعددة، كما يستهدف زيادة وقت المستخدمين على منصة فيسبوك الرئيسية لرفع معدلات التفاعل مع الإعلانات والمحتوى الإخباري.

ويستمر التطبيق بشكل طبيعي على جميع الهواتف المحمولة، بينما يتوقف الموقع المنفصل على أجهزة الكمبيوتر فقط، إذ يتم دمج الدردشة داخل موقع فيسبوك الأساسي.



طريقة الحصول على الرسائل المشفرة بماسنجر

كانت شركة ميتا قد أوضحت أن المحادثات القديمة والرسائل المشفرة ستنتقل بالكامل إلى الواجهة الجديدة للتطبيق دون فقدانها، حيث يتم استرجاع الرسائل المشفرة بهذه الخطوات:

ـ النقر على إعدادات الحساب من واجهة فيسبوك الجديدة.

ـ الانتقال إلى الخصوصية والأمان.

ـ اختيار المحادثات المشفرة تماما بين الطرفين.

ـ الضغط على التخزين الآمن وإدخال رمز PIN لاستعادة الرسائل.

ـ في حال نسيان الرمز يمكن إعادة ضبطه من خلال الإعدادات واختيار التخزين الآمن في التطبيق.

واتساب أفضل بدائل ماسنجر

مع إعلان غلق تطبيق ماسنجر يوم 16-4-2026 بشكل نهائي، بدأ ترشيح تطبيقات بديلة عن ماسنجر، وأبرزها واتساب.



ويُعد هذا التطبيق الأكثر شعبية عالميًا بلا منازع، وأحد أسباب ذلك هو توفيره تشفيرًا تامًا افتراضيًا، حتى في المحادثات الجماعية، ما يجعل الرسائل آمنة تقنيًا بعيدا من أعين المتطفلين، كما يتميز واتساب بواجهة مستخدم بسيطة، فضلا عن إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية، وخيار إرسال رسائل تختفي تلقائيًا لمزيد من الأمان.