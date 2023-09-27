نرفزة ملعب.. أول تعليق من الداخلية بشأن أزمة رحيل «أجويرو»

علَقَ اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية على خسارة الفريق أمام مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز 2023 – 2024 ، بنتيجة 1 – 2 .

وقال الدسوقي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على قناة "TeN" :" لاعبو الداخلية قدموا مباراة جيدة أمام مودرن فيوتشر ، ونجحنا في إنهاء الشوط الأول لصالحنا عن طريق ألان كيامبادي ، ولم نستطع الحفاظ على التقدم ، كما أن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق مودرن فيوتشر مشكوك في صحتها ، ولم يكن هناك تدخل من المدافع على مهاجم المنافس ".

الدسوقي : تصريحات ميمي عبد الرازق بشأن رحيل "أجويرو" نرفزة ملعب

وعن تصريحات المدير الفني ميمي عبد الرازق عقب نهاية المباراة بشأن مهاجم الفريق عبد الرحمن عاطف أجويرو ، والمطالبة برحيله ، أكد اللواء عثمان الدسوقي أن ما حدث كان "نرفزة ملعب" بعد إهدار اللاعب لركلة جزاء كانت ستمنحنا نقطة ثمينة ".