عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتأهيل المستشفيات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور السيد العقدة والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ورحب  الدكتور أحمد القاصد بضيوف الجامعة وأشار  القاصد إلي أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة المنوفية يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد.

محافظ المنوفية: إقامة 6 مستشفيات عملاقة بأشمون والشهداء والسادات ومنوف وشبين وقويسنا

بيطري المنوفية: ضبط خمسة ذبائح خارج المجازر ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالسادات

 وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد  القومي من أهم الركائز الاساسية فى تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء محافظ المنوفية والمحافظات المجاورة حيث تقدم المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات اعضاء هيئة التدريس إلى جانب مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الأسرة ومكافحة العدوى.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن مستشفيات جامعة المنوفية تضم   22 قسما موزعة على 5 مستشفيات هي مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، المستشفى الرئيسى، المستشفى التخصصي، مستشفى علاج الأورام، مستشفى منشأة سلطان وتضم كوادر طبية  متميزة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة  تمتلك مراكز طبية متميزة  مثل معهد الكبد القومي بالجامعة من اوائل المستشفيات التي بدأت بزراعة الكبد في مصر منذ عام ١٩٩١ ويضم العديد من العيادات المتخصصة بطاقة استيعابية ٣٥٠ سرير الي جانب معهد علاج الأورام الذي يتولي منذ إنشائه خدمة تشخيص وعلاج  مرضي الأورام بالمحافظة  والمحافظات المجاورة .

واشاد رئيس الجامعة بما توفره الهيئة  من خدمات وبرامج تدريبية، وورش عمل وندوات لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على تطبيق جودة الرعاية الصحية

من جانبه أكد  الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود جميع الشركاء من أجل نجاح منظومة الصحة الجديدة من خلال توفير رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030.

وأشاد بالدور الرئيسي لجامعة المنوفية ومستشفياتها بالمنظومة الصحية والنموذج الفريد الذي تقدمه لوحدات الرعاية الأولية، معربا عن سعادته بالارقام والاحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها مستشفيات ومعاهد جامعة المنوفية.

وثمن التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية وقيادات الجامعة من أجل توفير خدمات صحية لائقة لأبناء المحافظة بالإضافة إلى المرضى المترددين على المستشفيات من المحافظات المجاورة، فضلاً عن حرصهم على إقامة المشروعات الصحية الجديدة وبالمواصفات العالمية، وهو ما ينعكس في سبل التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة في اطار الاستعداد لحصول المنشآت على الاعتماد وفقاً للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة لتقديم خدماتها في اطار الاسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاعتماد والرقابة الصحية التطور العلمي والتكنولوجي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد القاصد المستشفيات الجامعية المنوفية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

السيسي: الأولويات المصرية تتمثل في وقف إطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ