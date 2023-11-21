حقوق إنسان النواب: كلمة رئيس الوزراء أجابت على كل التساؤلات بشأن فلسطين

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدد طلبات الإحاطة التي تقدم به أعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء جاءت لاستجلاء حقيقة الأمر بشأن ما يحدث في سيناء، والتدابير التي اتخذتها مصر لحماية أمنها القومي، ولم يكن هناك في طلبات الإحاطة تفرقة بين معارضة ومؤيدين وما إلى ذلك، وذلك ظهر خلال جلسة اليوم التي عُرضت على الهواء مباشرة.

طارق رضوان يتحدث عن كلمة رئيس الوزراء

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن طلب الإحاطة الخاص به كان بها ثلاث محاور أساسية أهمها الخطط الاستثمارية التي تم وضعها لسيناء والخطط المستقبلية لوضعها على الخريطة الاستثمارية دوليا، والمحور الثاني التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية أمنها القومي، والمحور الثالث دور مصر لتخفيف العبء على الأشقاء في قطاع غزة، من خلال المساعدات وما إلى ذلك.

وتابع طارق رضوان، أن كلمة رئيس الوزراء كانت تامة وشافية وأجابت على الثلاث محاور الذي تم تقديم طلب الإحاطة لهم، والإجابة كانت جلية لكل من كان في القاعة، وأيضا للشعب المصري، موضحا أن مجلس النواب كان يراوضه بعض الأسئلة وتصريحات رئيس الوزراء جاوبت عليها بالكامل.