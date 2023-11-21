مصطفى بكري: الرئيس يؤكد دائما موقف مصر الثابت تجاه دعم فلسطين

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي تابع أعمال جلسة مجلس النواب بشأن الأوضاع في قطاع غزة وإجراءات الحكومة لمواجهة مخططات التهجير للفلسطينيين.

وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "الرئيس السيسي أكد رفض تصفية القضية الفلسطينية، وحديث الرئيس السيسي تأكيد على مواقف مصر الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف مصطفى بكري: "رئيس الوزراء استمع إلى طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بمخططات التهجير".

وتابع مصطفى بكري: "رئيس الوزراء تحدث بكل وضوح وأكد على عدد من الثوابت وأهمها أن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر، وأن قضية التهجير تمس السيادة المصرية".

وأكمل مصطفى بكري: "رئيس الوزراء أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وأن معبر رفح مفتوح دائما ولكن دخول 2 مليون فلسطيني لمصر يعني تصفية القضية الفلسطينية.