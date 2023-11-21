ولي العهد السعودي: نطالب بفتح ممرات عاجلة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن غزة تشهد جرائم وحشية في حق المدنيين، بالإضافة إلى تدمير المنشأت و البنية التحتية، و المنشأت الصحية، و دور العبادة، لافتاً إلى أن الجرائم التي تحدث في غزة تتطلب جهداً جماعياً لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، ووضع حلول حاسمة لها.

ولي العهد السعودي:يتم المطالبة بتوقف العمليات العسكرية التي تحدث في غزة

وأضاف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته بمشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة بريكس لبحث أوضاع غزة، أنه يتم المطالبة بتوقف العمليات العسكرية التي تحدث في غزة بشكل فوري، و توفير ممرات إنسانية للمدنيين، وذلك لتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها.

ولي العهد السعودي: بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية الم دنيين

وقال ولي العهد السعودي :"لقد بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية المدنيين في قطاع غزة، و ذلك بتقديم المساعدات الإنسانية جواً و بحراً، و إطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة، تتجاوز حتى الأن نصف مليار ريال سعودي "

