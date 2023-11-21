التهجير مرفوض.. رسالة عاجلة من رئيس مجلس النواب للمجتمع الدولي حول غزة

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يرفض نزوح الفلسطينيين داخل أراضيهم او تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم .

وقال حنفي جبالي في كلمته في جلسة مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء لاستعراض طلبات الإحاطة بشان إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين"، :" مجلس النواب وبصفته السلطة التشريعية يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء سواء كانت من جهة الداخل أو الخارج من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أي اعتداءات على أمن الدولة ".

وأضاف حنفي جبالي:" يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها سواء من الداخل او الخارج فارضة عقوبات رادعة لها غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن وحماية أنظمته وسلطاته".

وتابع حنفي جبالي:" قانون العقوبات أفرض تنظيما عقابيا متكاملا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج او الداخل وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبر كل استخدام للقوة والعنف والتهديد في الداخ والخارج عملا إرهابيا ".

وأكمل حنفي جبالي:" يهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي بضرورة الضغط الجاد والفعال وصولا للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة".