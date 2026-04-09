الحكومة: لم يتخذ قرار بأي تغيير في أسعار البنزين حتى الآن

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن غلق المحلات سيكون في الـ 11 مساء بداية من الغد ومستمر حتى يوم 27 ابريل المقبل .



وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" إجراءات ترشيد الاستهلاك محل متابعة وتقييم مستمر للتطورات الإقليمية ".

وتابع محمد الحمصاني :" المؤشرات الحالية تشير إلى تواجد قدر من ترشيد استهلاك الطاقة"، مضيفا:" يتم مراعاة استثناء الأماكن السياحية من قرارات الغلق المبكر ".

وأكمل محمد الحمصاني :" الحكومة تتابع كافة التطورات الإقليمية وأبعاد الازمة والحرب بين إيران وامريكا مع استمرار الهدنة والتوجه نحو وقف الحرب سوف تتحسن الأوضاع ".

ولفت محمد الحمصاني :" أسعار الوقود محل متابعة من الجهات المعنية في وزارة البترول وأي تغيير في الأسعار سيتم الإعلان عنه في حينه وحتى الآن لم يتخذ قرار بأي تغيير في أسعار البنزين ".

