هند الضاوي: نتنياهو يدفع باتجاه تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان

حذّرت الاعلامية هند الضاوي من أن استمرار التصعيد في لبنان، بالتوازي مع حالة التوتر في مضيق هرمز، ينذر بتداعيات بالغة الخطورة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، مؤكدة أن فشل الجهود السياسية في احتواء الأزمة قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إيران، منذ نشأتها، تختلف في طباعها السياسية عن الدول العربية، معتبرة إياها دولة برجماتية تضع مصلحتها العامة في المقام الأول، بغض النظر عن طبيعة القيادة، وتمتلك القدرة على طيّ الصفحات وبدء مسارات جديدة متى اقتضت مصالحها ذلك، على عكس الوضع الهش في لبنان.

وأكدت هند الضاوي أن إسرائيل لا تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة، بل تحظى بدعم واسع من الولايات المتحدة يهدف إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشددة على أن هذا التوجه يفاقم حالة عدم الاستقرار ويزيد من حدة الصراعات القائمة.

وشدّدت هند الضاوي على ضرورة دعم الجيش اللبناني بجميع أطيافه، باعتباره الضامن الأساسي لبقاء الدولة والحفاظ على وحدتها، في ظل ما وصفته بمحاولات متكررة لزجّ لبنان في أتون حرب أهلية جديدة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه تفجير الأوضاع الداخلية في لبنان، سعيًا لتحقيق أهدافه دون الحاجة إلى دخول الجيش الإسرائيلي مباشرة إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يواجه خطرًا شديدًا في ظل وجود أيادٍ عابثة تسعى لتقويض استقراره وزعزعة كيانه.