انقلبت بهم الربع نقل.. إصابة 10 أشخاص على طريق الضبعة في البحيرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور الضبعة أمام مدخل الرياض بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور الضبعة أمام مدخل الرياض .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة كلا من:

محمود احمد السيد 35 عاما مقيم المنصورة، سججات وكدمات بالوجه واليدين.

احمد نادى عبدالمجيد 23 عاما مقيم الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

محمود ناجى محمد 32 عاما مقيم الفيوم، كدمة شديدة بالصدر.

محمد خليفه عبدالله 35 عاما مقيم الجيزة، كدمات.

محمد نادى عبد المجيد 37 عاما مقيم الجيزة، سججات وكدمات متفرقة بالجسم.

حسانين سعيد حسانين ابو مطر 31 عاما مقيم أطفيح الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم.

رمضان سيد سيد مرسي 32 عاما مقيم الفيوم، جروح وكدمات متفرقة.

أحمد عيد السعيد السيد 35 عاما مقيم المنصورة، جروح وسحجات متفرقة بالوجه والرأس واليدين.

حمادة حامد محمد 35 عاما مقيم بلقاس الدقهلية، اشتباه ما بعد الارتجاج و جروح متفرقة.

وإبراهيم أحمد عبد الوهاب 40 عاما مقيم المنصورة الدقهلية،

اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.