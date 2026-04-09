السجن 10 سنوات للمتهمين بتزوير 200 محرر عرفي لأسرة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ حضوريا للمتهم على. ع. إ، وغيابيا للمتهمة هويدا. م. ح، وذلك على خلفية اتهامهما بتزوير مئات المحررات العرفية لأسرة واحدة بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم.

وشمل قرار المحكمة إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تزوير المتهمين 200 محرر عرفي استهدفوا بها عائلة واحدة بمركز أبو حمص، حيث تلاعبوا في أوراق رسمية وعرفية لخدمة أغراض غير مشروعة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالمجني عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين ثبوت واقعة التزوير واستخدام تلك المحررات، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور تداولت الجلسات واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، لتصدر حكمها المتقدم رادعًا للمتلاعبين بالمحررات الرسمية والعرفية.