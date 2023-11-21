الرئيس السيسي: لدينا العديد من الأدلة على الانتهاكات في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري أمر غير مقبول، موضحا أن القانون الدولي يرفض الانتهاكات غير الإنسانية في فلسطين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة بريكس المنعقدة الآن: «لدينا العديد من الأدلة على الانتهاكات في غزة»، لافتا إلى أن إسرائيل تقتل في عدوانها على غزة نساء وأطفالا.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماما أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية، ويُفشل أي محاولات لتصفيتها، وفي ضوء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ضغطت مصر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب للحديث بشأن ملف القضية الفلسطينية، أن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لقطاع غزة بلغت أكثر من 11 ألف و200 طن حتى يوم 19 نوفمبر الماضي، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، ومياه، وخيام، ووقود، وغيرها من المساعدات والاحتياجات، لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في غزة.

وتابع رئيس الوزراء: "الرقم اللي تم تقديمه في ضوء الأزمة الاقتصادية المصرية يمثل 4 أضعاف ما أرسلته أكثر من 30 دولة للشعب الفلسطيني، وكل اللي جالنا 3 ألاف طن من كل دول العالم، إحنا قدمنا 4 أضعاف هذه الكمية ومستمرين".