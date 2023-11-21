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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل.. ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم بالمنوفية

ضبط سكر تمويني مدعم
ضبط سكر تمويني مدعم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد عن (4) طن سكر تموينى مدعم بمركزى منوف والسادات قبل بيعهم بالسوق السوداء واستخدامهم فى تصنيع مستحضرات تجميل بهدف التربح وتحقيق أرباح طائلة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع . 

أوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط أحد المواطنين بناحية كفر السنابسة بمنوف لتجميعه كمية قدرها (2568) طن سكر مدعم محظور تداوله بالأسواق بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم ضبط  مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الرابعة الصناعية بمدينة السادات والتحفظ على ما يزيد عن طن ونصف سكر مخصص صرفه للمقررات التموينية، وأكد المحافظ أننا مستمرون فى التعامل بحزم مع محتكرى السلع الغذائية لتوافرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى المتابعة اليومية لمبادرة تخفيض الأسعار ومراقبة حركة الأسواق للتأكد من توافر كافة كافة السلع وإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين ، مع الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاعتماد والرقابة الصحية مباحث التموين محتكري السلع الغذائية مستحضرات التجميل

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