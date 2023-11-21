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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

صدى البلد

اتفق برلمان جنوب أفريقيا بالتصويت لصالح قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفقا لما افادت بيه وسائل اعلام عربية.

وكان القيادي في حركة المقاومة حماس، خليل الحية قال اليوم، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين في غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن مقاتلي المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو، ويحطمون صورة جيشه، مؤكدا "واثقون من نصر الله وهزيمة الاحتلال ولا خيار أمامنا إلا الانتصار".

 

وأشار "الحية"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات، لافتا إلى أننا لم نستخدم أي مقر صحي لأعمال المقاومة.

وأوضح أن الاحتلال إسرائيلي يعمل على تهجير أهلي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه قبل أن يدفعهم نحو مصر بغطاء من الإدارة الأمريكية، مشددا على أن شعبنا متمسك بأرضه ولن يغادرها وهناك مئات الآلاف لا يزالون في شمال قطاع غزة.

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