"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

وجه عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في خضم الحرب في غزة.

يأتي ذلك على خلفية تقارير عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الاتفاق الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وكتبت عضوة الكنيست تالي جوتليب: "يا للعار. حماس جعلتنا نجثو على ركبتينا دون أن تعطينا إشارة عن حياة الأسرى. وقف إطلاق النار سيكلفنا حياة جنودنا الأبطال. أين قوتنا وعزتنا الوطنية؟".

وأضافت في منشور لها على منصة X : "يجب ألا نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الأسرى الإسرائيليين بشكل قاطع".

من جانبه أكد عضو الكنيست موشيه سعادة، على ضرورة إعادة جميع الأسى الإسرائيليين دون اختيار ودون فصل بين العائلات.

وقال:ماذا قيل لعائلات الجنود الأسرى الذين دافعوا عن البلاد بأجسادهم؟ ماذا قيل لعائلات المسنين؟ هل قررنا التخلي عنهم لأن السنوار غير مستعد؟".

وأضاف: هذا خضوع للإرهاب النفسي لحماس ومنحها وقف إطلاق النار الذي تتوق إليه، فإن هذا فشل أخلاقي عميق لحكومة الحرب".

ووجه سعادة رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلا: يجب ألا تنسى أنه إلى جانب عودة الأسرى، فإن الأولوية القصوى لدولة إسرائيل هي أيضا هزيمة حماس، وإعادة توطين عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة والحدود الشمالية، و عودة الأمن لملايين المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف: "الأمن غير موجود حاليا. وقف إطلاق النار دون عودة جميع الأسرى يعني زيادة الخطر على حياة حنودنا المتواجدين الآن في مناطق القتال، وعدم إعادة الأمن لمواطني إسرائيل، والفشل في تحقيق أهداف الحرب".