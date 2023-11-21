نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

كشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، عن بند جديد من بنود اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل الذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء أنه تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الأسرى يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.

ويجتمع مجلس الوزارء الإسرائيلي الموسع بكامل أعضائها والذي يضم 38 وزيرا، الليلة، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبرية فقد سبق اجتماع مجلس الوزارء اجتماعين لمجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني، ولكنهما لم يشهدا أي تصويت على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب في الاجتماعين السابقين، انتظار اجتماع مجلس الوزراء الكامل لإجراء مناقشة مفصلة والتصويت.