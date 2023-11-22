بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن صفقة تبادل الأسري والهدنة الإنسانية بغزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بـ صفقة تبادل الأسري والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت فون دير لاين في بيان لها: "إنني أرحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح الرهائن الخمسين ووقف الأعمال العدائية في غزة".

وأضافت فون دير لاين: "أن كل يوم يتم فيه احتجاز هؤلاء الأمهات والأطفال كرهائن هو يوم كثير للغاية، وأشارك فرحة العائلات التي ستتمكن قريبًا من احتضان أحبائها مرة أخرى".

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للتوسط في هذا الاتفاق".

كما دعت حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتة إلى أنها طلبت من المفوض يانيز لينارسيتش زيادة الشحنات الإضافية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".