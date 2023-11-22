عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بالمركز المصري للفكر: مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

صدى البلد

قال شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن البرلمان المصري قدم اليوم بعض التخوفات بشأن الأحداث الحالية في فلسطين، لهذا أكدت الحكومة أنها ستتخذ التدابير للقضاء على تلك المخططات الصهيونية الأوروبية بشأن التهجير القسري لشعب فلسطين لسيناء والدول المجاورة.

فرصة لالتقاط الأنفاس..اتفاقية الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على وقف إطلاق النار 5 أيام

نائب: مصر هي الطرف المستهدف ومن تتلقى آثار الأفعال الصهيونية في قطاع غزة

 

أضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي عبر مرارًا وتكرارًا عن رفضه التام لفكرة التهجير القسري لفلسطين، معتمد سيادته في ذلك على قوة الجيش المصري والدعم الشعبي له في قراره.

أوضح أن مصر لم تتخل عن الشعب الفلسطيني على الإطلاق، حيث يتم إرسال المساعدات الإنسانية لغزة منذ اليوم الأول من الحرب، ولهذا الموقف الدولي بدأ يحدث فيه تغيرات طفيفة نتيجة المساعي المصرية الملموسة لنصرة القضية الفلسطينية.

 

أشار إلى أن الشعب المصري خرج إلى الشوارع والميادين لرفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وذلك لعدة أسباب منها أنه لن يتم تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، وأيضًا أن التهجير القسري لأهل غزة يعني أن الاحتلال حقق أهدافه، وأن الشعب الفلسطيني اُغتصبت أرضه بالكامل.

مصر سيناء غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

رئيسة سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر تلتقي مايا مرسي لبحث سبل التعاون

حكم التقيد بالزي النبوي ومخالفة ثياب أهل البلد.. دار الإفتاء ترد

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

50 إسرائيليا مقابل 150 فلسطينيا..تفاصيل موافقة الاحتلال على صفقة الأسرى مع حماس

3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ