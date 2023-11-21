مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين.. صحفي: النواب استشعروا بالخطورة وقدموا طلبات إحاطة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جلسة البرلمان اليوم جاءت في توقيت هام في ظل تطور الأحداث ومضي تل ابيب في عملية التهجير التي لم تعد مخطط ولا مؤامرة ولكن الأن تجري على الأرض ونصف مساكن سكان غزة هدمت كلية وجزئياً ووجود ما يزيد من مليون ونصف نازح جنوباً يعني أن عملية التهجير لم تعد مخطط ودخلت حيز التنفيذ على الارض.

نواب البرلمان استشعروا ما يحدث في فلسطين، وردود رئيس الوزراء كانت واضحة ومحددة

ولفت في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن النواب إستشعروا بالخطورة وقد قدموا طلبات إحاطة وأن الحكومة رحبت بذلك، مؤكداً أن الكلمات كانت جيدة من غالبية النواب وردود رئيس الوزراء كانت واضحة وأكدت على الثوابت المصرية ".

مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين

وأكد على أن إسرائيل تظن أنه لا يوجد قوة توقفها في تنفيذ مخطط التهجير و مصر لن تقبل أبدا بتهجير الفلسطينيين.