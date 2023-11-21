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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: من استثمر في التفرقة بين الشعب المصري خرج خاسرا

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم هي جلسة تاريخية لمجلس النواب الممتد على مدار 150 عاما، ولا تقل عن جلسات هامة قُدمت في ملامح ولحظات هامة في تاريخ الشعب المصري، وكان بها روح مختلفة، والتفاعل معها كان مختلف على جميع الأصعدة، موضحا أن جميع النواب أغلبية ومعارضة، وفئات الشعب والسلطة التشريعية ورئيسها، ورئيس الحكومة، مع تغريدة رئيس الجمهورية، تؤكد أن مصر كلها على قلب رجل واحد. 

برلماني يتحدث عن قوة الشعب المصري 

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن كل من استثمر على مدار سنوات وعقود في التفرقة بين الشعب المصري وزيادة الجهل خرج خاسرًا، وعند اللحظة التي يتم استدعاء الشعب المصري يكون الجميع على قلب رجل واحد. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن البعض كان يخرج لتقديم خطاب شعبوي ولا يقدم شيء للقضية الفلسطينية، فيما أن مصر قدمت الآلاف من الشهداء على مدار سنوات، "مفيش حد قدم للقضية دي أد الشعب الفلسطيني، ومؤتمر الرئيس السيسي مع المستشار الألماني لما قال بوضوح شديد كل اللي بيتقال في الأبواب المغلقة". 

واستكمل، أن مصر تقدم ملحمة عظيمة بتعاون الشعب المصري إذ أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تم تقديم مساعدات 4 أضعاف ما قدمه العالم. 

مجلس النواب جلسة البرلمان يوسف الحسيني الشعب المصري برنامج التاسعة

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