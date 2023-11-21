وفقا للقانون الدولي.. لميس الحديدي: مصر سترد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن البرلمان المصري شهد جلسة هامة ومحورية شهدت توجيه رسالة حاسمة وتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكثير من النواب الذين عبروا عن موقفهم الرافض لعملية التهجير حماية للأمن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 ".



ولفتت خلال برنامجها كلمة أخيرة المذتع على فضائية أون تى في، إلى أهمية تصريحات الدكتور مدبولي حيث قال إن مصر سترد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي مع إحترام مصر لأتفاقية ومعاهد السلام .

السيناريو واضح وهومضي تل أبيب في عملية التهجير

وكشفت الحديدي عن اسباب عقد البرلمان لهذه الجلسة للرد على طلبات الاحاطة عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON قائلة : أن الجلسة تأتي في وقت حاسم لإنه بعد 45 يوم من إندلاع المعارك في قطاع غزة يبدو السيناريو واضح وهومضي تل أبيب في عملية التهجير.



وواصلت : " السيناريو واضح والتنفيذ على الارض جاري ومش شرط يبقى فيه تصريحات رسمية في إسرائيل التهجير من الشمال للجنوب بدأ بعملية موسعة، فقد قالت إسرائيل إنها تعمل على هدم البنية التحتية لحماس بينما في طريقها دكت نحو 50% من شمال القطاع ووسطه ودفعت نحو مليون ونصف للهجرة والنزوح جنوباً والأن بدأ الهجوم جنوباً لدفعهم للمزيد من النزوح ".

إسرائيل قامت بتهجير نحو مليون ونصف فلسطيني جنوباً

وتابعت : "غزة مساحتها 360 كلم مربع يسكنها 2.2 مليون فلسطيني أكثر مكان في العالم مكتظ بالسكان وفي العدوان الإسرائيلي قامت بالتهجير لنحو مليون ونصف فلسطيني جنوباً وبدأت إسرائيل الأن دك الجنوب وتدفعهم لمزيد من النزوح جنوبا ".



وأستكملت: "الخطة واضحة ومستمرة إسرائيل تنفي في التصريحات الرسمية تنفي اي نية للتهجير لسيناء أو الاردن لكن المخطط واضح في التنفيذ وكلها مؤشرات تثير القلق المصري والجانب الاردني مما دفعهما لرفض ذلك رسميا ".