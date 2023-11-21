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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس البرلمان العربي يكشف تفاصيل تقديم شكوى دولية ضد جيش الاحتلال

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خطوة هامة تأتي في ضوء احترام القانون الدولي، إذ أن البرلمان يحترم القانون الدولي، ورغب البرلمان في تفعيل دوره في السير بالطرق القانونية، والحديث من الأطر القانونية. 

رئيس البرلمان العربي يتحدث عن جيش الاحتلال 

وأضاف "العسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن البرلمان العربي يتحدث باسم الشعب العربي، ويوصل رسالة قوية بالدعم للأشقاء الفلسطيني، وتقديم كل ما يمكن استخدامه لرفع المعاناة من الشعب الفلسطيني في ضوء الحرب الجائرة التي تضرب إسرائيل من خلالها كل القوانين والأعراف الدولية. 

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن تم رفع دعوة للمحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الذين ارتكبوا مجازر ضد الشعب الفلسطيني، ولم يتحرك العالم تجاه القتل الذي حدث داخل قطاع غزة، إذ أن فلسفة الحروب تغيرت بعد استهداف غزة، وأصبحت الدول الكبرى تدافع بشكل فج عن الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة. 

واستكمل، أن البرلمان العربي موقفه واضح وصارم بشأن الدعم للأشقاء في فلسطين، وتقديم كل ما يمكن لدعمهم بالطرق القانونية. 

 

البرلمان العربي جرائم الاحتلال الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال يوسف الحسيني

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