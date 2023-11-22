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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معركة كروية.. تعادل سلبي بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأرجنتين بالتعادل السلبي 0-0، وذلك ضمن بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد تأخر انطلاقها لمدة نصف ساعة بسبب الشغب الجماهيري في مدرجات ملعب ماركانا.

وانطلقت قبل قليل مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد تأخر انطلاقها لمدة نصف ساعة بسبب الشغب الجماهيري في مدرجات ملعب ماركانا.

تسببت اشتباكات جماهيرية بين جماهير البرازيل والأرجنتين في تأخر انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى اثر ذلك تدخل ليونيل ميسي وذهب الى الجماهير الأرجنتينية لتهدئتهم بعد تدخل الأمن بمحاولة التفرقة بين الجماهير.

وبعد ذلك قام لاعبي الأرجنتين بقيادة ميسي بالمغادرة إلى غرفة الملابس مما أدي إلى تأخر انطلاق المباراة حتى الأن.

وشهد ملعب ماركانا البرازيلي احداث شغب من قبل جماهير منتخب الارجنتين قبل لقائهم مع منتخب البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان قد أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل منتخب بلاده في مواجهة البرازيل بالجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل الأرجنتين في المباراة المرتقبة في قمة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال كالتالي:

حراسة المرمى : ديبو مارتينيز

خط الدفاع : أكونيا ، اوتاميندي ، روميرو ، مولينا

خط الوسط : اينزو ، ماك أليستر ، دي باول ، لو سيلسو

خط الهجوم : الفاريز ، ميسي.

فيما جاء تشكيل المنتخب البرازيلي والذي أعلن عنه  فيرناندو دينيز مدرب السامبا على النحو التالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيميرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل ماجالايس، أوجوستو.

وسط الملعب: أندري، برونو جيماريش، رودريجو.

الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، رافينيا.

وتعتبر مباراة البرازيل والأرجنتين هامة للغاية لمنتخب السامبا والذي يعاني في التصفيات بعد حصد 7 نقاط من 5 مباريات فقط.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد خوضه 5 مباريات نجح في الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراة وسجل 7 أهداف وسكن مرماه هدفين، فيما يتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد خوضه 5 مباريات ونجح في الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين ونجح لاعبيه في تسجيل 8 أهداف وسكن مرماه 6 أهداف.

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